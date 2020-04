Những lưu ý qua trạm, chốt kiểm soát dịch Covid-19 nếu không muốn quay đầu xe về

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 số 2, trên đường tỉnh ĐT.741 (thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước), lượng phương tiện đi lại giảm nhiều so với bình thường. Các xe tải, xe vận chuyển hàng hóa vẫn lưu thông bình thường.

Ngoài việc đo thân nhiệt, khai báo lịch trình, tài xế còn phải đưa ra lý do, nếu cấp thiết mới được vào tỉnh

Một số xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ và 9 chỗ có biển số ngoài tỉnh, đặc biệt là các tỉnh đã có ca dương tính với Covid-19 và cả xe mô tô đều được lực lượng công an yêu cầu dừng xe , đo thân nhiệt, khai báo lịch trình đi lại và lý do di chuyển.

Một tài xế được yêu cầu quay đầu xe vì lý do không thật sự cấp thiết

Đối với các trường hợp không có lý do cấp thiết, sau khi được đo thân nhiệt , thông tin lịch trình nơi đi, nơi đến sẽ được lực lượng công an, y tế tuyên truyền và đề nghị quay đầu xe trở về nếu không thực sự có lý do cấp thiết.