Ninh Bình bắt tạm giam tài xế đẩy cảnh sát giao thông chạy lùi trước đầu xe

Ngày 29.9, thông tin từ Công an TP.Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Điệp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế Lê Mai Hạnh (42 tuổi, ngụ TT.Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ