Nổ lớn, 5 người thương vong: Mua hóa chất trên mạng về giã nhỏ trộn lại làm pháo

Sáng nay, 30.1, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay trong tối 29.1, đơn vị này phối hợp với Công an xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra tại nhà của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đức (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, trú tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá) làm 1 người chết và 4 người bị thương.

Đến sáng nay, Công an huyện Đức Thọ đã lấy lời khai của em Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi, học sinh lớp 9, con trai ông Đức) - nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã tỉnh táo.

“Em Quang cho biết, em Đặng Bảo Long (15 tuổi, trú cùng thôn) đã mua 2 loại hóa chất bột trên mạng để làm pháo tự chế. Chiều 29.1, Long đưa hóa chất đến nhà Quang và rủ thêm 2 bạn học cùng lớp, ngụ cùng thôn là Trần Văn Tường và Hoàng Tuấn Vũ.

Sau đó, cả 4 em xuống khu vực nhà bếp, giã nhỏ hóa chất rồi trộn lại với nhau nên gây ra vụ nổ lớn. Cùng lúc đó, chị Thu đi từ bên ngoài vào nhà bếp thì bị sức ép của vụ nổ làm choáng váng, ngất xỉu”, ông Trung nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 29.1, người dân ở thôn Hoa Đình nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của gia đình ông Đức. Khi chạy đến nơi, người dân phát hiện mái nhà bếp lợp bờ lô xi măng của gia đình ông Đức bị hất tung; trên nền nhà, các nạn nhân gồm: chị Thu (vợ ông Đức), em Quang (con trai ông Đức) và 3 cháu khác là các em Tường, Vũ, Long nằm bất động.

Người dân lập tức đưa cả 5 nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng em Đặng Bảo Long đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Đức không có mặt trong nhà nên may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Bùi Xá phối hợp với Công an huyện Đức Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ. Tại hiện trường công an thu được 1 quả pháo tự chế chưa nổ.