Nổ súng, bắt giữ nhóm trộm

Ngày 15.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Bùi Quý Lãm (35 tuổi, quê Hải Dương), Huỳnh Phước Nguyên (33 tuổi, quê Khánh Hòa), Nguyễn Quang Hưng (42 tuổi, ngụ Q.11) và Phạm Bà Khang (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra hành vi “ trộm cắp tài sản ”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang bàn giao Trần Hồng Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang) cho Công an TP.HCM về hành vi “ cướp giật tài sản ”.

Trước đó, ngày 9.3, Công an TP.Thủ Đức nhận tin trình báo của bà H.N.K (quốc tịch Mỹ) về việc bị một thanh niên giật túi xách. Qua điều tra, công an xác định Sĩ là nghi can và đang lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang nên truy bắt.

Đến rạng sáng 10.3, nghi can bị bắt giữ và được di lý về TP.HCM. Trưa 10.3, tổ trinh sát tiếp tục bắt giữ Hưng và Khang khi hai nghi can vừa trộm cắp xe máy tại một chung cư thuộc P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức).