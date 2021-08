Nổ súng chặn bắt 2 'tay đua' ngáo đá phóng mô tô vượt 3 chốt kiểm soát Covid-19

Sáng 9.8, tổ công tác số 1 Lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao 2 “tay đua” ngáo đá cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền. Hai nghi phạm này là Trần Văn Minh (32 tuổi, ngụ tổ 7, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) và Lê Hồng Kỳ (33 tuổi, ngụ đường An Thượng 21, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng).