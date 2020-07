Nổ súng, cướp 900 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV

Hé lộ chân tướng 2 tên cướp nổ súng cướp 900 triệu ở ngân hàng BIDV

BIDV Ngọc Khánh đã thông báo tới Công an P.Láng Hạ tổ chức xử lý, bảo đảm an toàn cho khách hàng và các nhân viên. “Các hoạt động giao dịch của BIDV Ngọc Khánh vẫn diễn ra bình thường”, đại diện ngân hàng này khẳng định.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, cho biết lực lượng điều tra trọng án đang truy bắt 2 nghi can đeo khẩu trang, nổ súng uy hiếp nhân viên BIDV chi nhánh Ngọc Khánh rồi cướp tiền mặt tại quầy giao dịch. Theo đại tá Bình, số tiền 2 nghi can đã dùng súng tự chế bắn một phát để uy hiếp, cướp đi là khoảng 900 triệu đồng.