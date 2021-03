Nổ súng khống chế nhóm côn đồ chém trả lực lượng 911

Khuya 8.3, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện nhóm 12 thanh thiếu niên đi trên 5 xe máy, mang theo hung khí phóng nhanh theo về hướng cầu vượt ngã ba Huế.

Tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra thì nhóm côn đồ bỏ chạy, thượng uý Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển mô tô chở đại úy Phùng Anh Đại Phúc, Tổ trưởng tổ công tác số 1 đuổi theo hai đối tượng trên xe máy màu đỏ, không rõ BS do đối tượng cố tình dùng khẩu trang y tế che lại.

Nổ súng trên đường, truy đuổi xuyên thành phố

Đại úy Phùng Anh Đại Phúc bắn liên tục 2 phát súng chỉ thiên yêu cầu dừng xe, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Lực lượng 911 truy đuổi đến đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh) thì áp sát được phương tiện nhưng bị đối tượng ngồi sau vung dao chém trả, đại úy Phúc tiếp tục nổ hai phát súng chỉ thiên.

Tuy nhiên hai đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy vào trung tâm thành phố qua các tuyến Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Ông Ích Khiêm - Lê Đình Dương - Hoàng Diệu - Thái Phiên - Yên Bái.

Dùng khẩu trang y tế che biển số khi đi chém nhau ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đến cầu sông Hàn, lực lượng 911 bắt kịp xe máy thì bị đối tượng ngồi sau liều lĩnh phóng dao phóng lợn nhưng thượng uý Tùng kịp thời lách xe tránh được.

Sau khi rượt đuổi hơn 10km qua 5 quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, đến khu vực khách sạn Mường Thanh (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), tổ công tác 911 đã bắt được 2 đối tượng là Vũ Minh Duy (ngụ 130 Hoàng Tăng Bí, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ) và Hồ Hữu Ngọc Lý (cùng 18 tuổi, ngụ 116 Nguyễn Văn Thoại, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Cả hai đang là học sinh lớp 11 trường THPT Quang Trung (TP.Đà Nẵng). Duy, Lý khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm côn đồ khác nên rủ thêm 10 đồng bọn ghé bãi cỏ đầu cầu Thuận Phước lấy 2 cây dao phóng lợn dài 2 m, 1 kiếm tự chế, 2 đao cán dài để đi... chém trả.