Nổ súng tại trường gà ở Cà Mau: Bắn người vì bị... 'trọng tài' xử ép

tin liên quan Nổ súng tại trường gà, 1 người bị thương Liên quan việc nổ súng ở trường gà , khiến 1 người bị thương, xảy ra sáng 29.4, trong sáng 1.5, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết người trực tiếp nổ súng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đơn vị đang rao riết truy bắt.

"Chúng tôi đang tập trung truy bắt Nguyễn Văn Gấm, người nổ súng bắn vào chân Nguyễn Vũ Luân, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố, điều tra vụ án xử theo quy định pháp luật", đại tá Quốc nói.

Kế hạ độc triệt gà đối phương

Theo điều tra ban đầu, ngày 25.4, Phạm Trung Kiên (ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau) nhận điện thoại của Lê Hoàng Trúc (ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) nhờ tìm độ đá gà ăn tiền

Sau đó Kiên bàn với Lê Hoài Thanh (ngụ cùng địa phương) tìm cách gian lận để đá gà thắng nhóm của Trúc. Cả hai bàn cách dùng thuốc triệt gà đối phương, bắt tay với "trọng tài" xử ép. Sau khi thống nhất cách gian lận, Kiên gọi điện thoại rủ Trúc đến ấp Tân Nghĩa đá gà.

Khoảng 0 giờ ngày 29.4, Trúc, Võ Thành Lợi (ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Văn Gấm (tự Phường), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Chí Công, Trương Ngọc Hiên (cùng ngụ H.Bình Minh, Vĩnh Long) mang theo 3 con gà cùng hung khí thuê ô tô BS 64A - 037.13 về Phú Tân gặp Kiên.

Sau đó, Kiên thuê đò dọc của anh Bùi Minh Luận (ngụ ấp Tân Nghĩa) chở Kiên và nhóm của Trúc đến khu đất trống ở ấp Tân Nghĩa tổ chức đá gà.

Tại sân gà có Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Tình, Lê Hoàng Kiếm, Võ Văn Đệ (cùng ngụ ấp Tân Nghĩa) và Nguyễn Vũ Luân, Trần Vũ Lâm, Trương Văn Nhí, Phạm Trường Thọ, Trần Chí Linh (ngụ TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân). Hai nhóm thống nhất cử Võ Văn Đệ làm trọng tài (Trúc và Thanh đã bàn bạc trước - PV).

Nổ súng vì bị "trọng tài" trường gà xử ép

Trận gà thứ nhất được cá với số tiền 30 triệu, nhóm của Thanh thua. Trận thứ hai số tiền được nâng lên 40 triệu thì nhóm của Trúc thua. Trận thứ 3, hai bên thỏa thuận số tiền ăn thua là 40 triệu. Ở trận này, gà cùa của nhóm Thanh chạy, gà của Trúc nằm yên tại chỗ. Đệ xử nhóm của Trúc thua nên hai bên xảy ra cự cãi

Trong lúc cự cãi, Trúc cầm dao bấm đòi đâm nhóm của Thanh. Lúc này, Luân, Thanh, Kiếm cầm cây dọa đánh với nhóm của Trúc. Nguyễn Văn Gấm cầm súng (mang sẵn trong túi xách - PV) xông đến, Luân thấy thế thách " có ngon bắn chết đi ". Khi Luân vừa nói dứt câu thì Gấm nổ súng bắn vào chân trái của Luân.

Bắn người xong, nhóm của Trúc dùng súng khống chế, buộc anh Luận chở đi. Trong lúc rời đi, một người cầm dao ngồi gần khống chế không cho anh Luận truy hô và ghé vào bờ. Khi đi đến chợ Đầm Cùng (xã Trần Thới, H.Cái Nước) thì nhóm của Trúc lên bờ, chia thành 2 nhóm tẩu thoát. Về đến Vĩnh Long, Hiếu mang súng đi gửi nhà bạn mình.

Truy bắt nghi can nổ súng bắn người ở trường gà

Sau khi vụ nổ súng bắn người xảy ra, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ kết hợp cùng Viện KSND tiến hành khám nghiệm hiện trường , đồng thời triển khai truy bắt nhóm bắn người.

Đến 7 giờ ngày 30.4, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an Vĩnh Long mời Nguyễn Trọng Hiếu đến làm việc. Hiếu giao nộp 1 cây súng tự chế (loại bắn đạn hoa cải), 3 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay , 1 gậy 3 khúc, 1 dao bấm...

"Chiều 30.4, Lê Hoàng Trúc đến Công an H.Phú Tân đầu thú. Đến cuối giờ thì lực lượng công an Cà Mau kết hợp Công an tỉnh Vĩnh Long mời nhóm tham gia đá gà vào ngày 29.4 lên làm việc. Riêng Nguyễn Văn Gấm, bỏ trốn khỏi địa phương. Tại Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối nhóm Kiên đến làm việc", đại tá Quốc thông tin thêm. Riêng Luận bị bắn gãy xương chân và nhiều vết thương ở đùi phải.

Hiện vụ nổ súng ở trường gà đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau làm rõ.