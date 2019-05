Nổ súng trấn áp kẻ dùng dao chém cảnh sát giao thông bị thương

Chiều nay, 3.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (43 tuổi, trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ