Nỗi lo lớn khi tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn

Ảnh: Bộ Công an cung cấp Theo quyết định truy nã, Bùi Quang Huy (ảnh) 45 tuổi; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: 011855174, cấp ngày 12.12.2012, nơi cấp: Công an TP.Hà Nội; quê quán: Hà Nội; nơi cư trú: phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: màu da vàng, tóc đen... Trốn ngày 9.5.2019. Theo quyết định truy nã, Bùi Quang Huy (ảnh) 45 tuổi; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: 011855174, cấp ngày 12.12.2012, nơi cấp: Công an TP.Hà Nội; quê quán: Hà Nội; nơi cư trú: phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: màu da vàng, tóc đen... Trốn ngày 9.5.2019. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 14, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an tại địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0915666669.