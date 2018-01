“Chiêu độc” cuối năm

Những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, lực lượng chức năng Quảng Bình liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo trái phép. Mới nhất, chiều 11.1, trên QL1 đoạn thuộc địa phận xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện ô tô BS 82A-027.23 do Nguyễn Tân Phúc (27 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển chở theo Võ Văn Cần (29 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An) và 151 hộp pháo với tổng trọng lượng 240 kg. Lái xe còn cất giấu pháo trong lốp phụ.