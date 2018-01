Chiến thắng 1-0 của U.23 VN trước U.23 Úc ở vòng chung kết U.23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc chiều 14.1 (ảnh 1) đã được nhiều cư dân mạng ví như một cơn “địa chấn” cuối tuần, khiến các tín đồ của môn túc cầu giáo cảm thấy “đã gì đâu”.

Nhiều lời bình luận “có cánh” đã được cư dân mạng dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ VN, đặc biệt là người đã giúp nổ phát súng quyết định mang lại 3 điểm cho đội tuyển U.23 VN.

“Một trận đấu không thể chê vào đâu được. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ đến chiến thuật của HLV đã làm nên một chiến thắng quá đỗi ngọt ngào”, một người hâm mộ bình luận. “Lúc đá giao hữu thì dùng 3-4-3, vô giải chính thức thì đổi thành 5-4-1, dấu ấn của HLV là rất rõ mọi người ơi”, người khác tiếp lời khi phân tích chiến thuật của HLV người Hàn Quốc. “Ôi, đã lâu rồi khóc vì bóng đá VN, cảm ơn Quang Hải, cảm ơn tuyển VN”, một fan nữ bày tỏ cảm xúc.

Tuy nhiên, nhiều người cũng “rất tỉnh táo”, cho rằng “vui thì đúng là vui đấy, nhưng đừng chủ quan vì khó khăn vẫn còn ở phía trước, mong các cầu thủ giữ nguyên tinh thần tấn công mạnh mẽ khi gặp Syria ở trận kế tiếp”, một người nhắn nhủ.

May mà "thần chết" ngủ quên

“Cuối tuần Thần Chết ngủ quên”, nhiều cư dân mạng đã đặt tiêu đề như thế cho một video clip ghi lại cảnh một tài xế GrabBike và hành khách thoát chết trong gang tấc sau khi bị kẹp giữa 2 ô tô.

Theo người đăng tải (thành viên của một nhóm chuyên về ô tô), vụ việc xảy ra trên đường Lê Văn Lương, TP.Hà Nội vào ngày 13.1. Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình cho thấy một xe cứu hộ đang đi phía trong gần làn xe buýt nhanh BRT thì một chiếc xe máy đi tới bên phải, cùng lúc đó, một chiếc ô tô con bên phải cũng trờ tới. Bị kẹp giữa hai ô tô (ảnh 2), tài xế GrabBike, lúc ấy đang chở một hành khách, va phải xe cứu hộ và ngã ra đường. Rất may tài xế GrabBike và người khách vẫn bình an vô sự vì chiếc ô tô đã kịp dừng lại.

“Ông đi GrabBike không hiểu len vào giữa hai ô tô làm gì không biết, liều quá!”, một người bình luận. “Xem clip mà thót cả tim. May thật, chỉ tích tắc... là xong”, người khác tiếp. Nhiều cư dân mạng khác cũng rôm rả tham gia bình luận, phân tích nguyên nhân vụ việc. Theo họ, tài xế xe máy chạy ẩu đã đành, nhưng bác tài xe ô tô “cũng lái non, chuyển làn không xi nhan, không quan sát”. “Tết nhất đến nơi, mong các bác tài cẩn thận, thà chậm mà an toàn để còn vui tết”, một Facebooker dặn dò.

