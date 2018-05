Nóng trên mạng xã hội: Tình cảm học trò ngày chia xa

Hàng ngàn HS vừa vui mừng vì từ đây, mỗi người sẽ bước đi con đường riêng, nhưng họ cũng tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt lớp học, thầy cô và bạn bè gắn bó suốt những tháng năm rực rỡ. Ảnh, video, bình luận trên Facebook thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc ấy.



Một lần nữa, cộng đồng mạng lại ngạc nhiên vì độ “chịu chơi”, sự sáng tạo vô bờ bến và hồn nhiên không biên giới của học trò VN. Lớp này làm MV hoành tráng, lớp khác quậy tung với tiết mục sexy dance do nam sinh tự biên đạo, nơi kia lại là những màn hát cho nhau nghe… Những chiếc áo đồng phục trở thành nơi ghi lưu bút (ảnh 1). Sân trường, góc lớp, ghế đá, hàng cây… trở thành chỗ chia sẻ “thay lời muốn nói”...

Vừa cười như pháo nổ, phút sau, họ đã khóc. Người khóc như mưa, người thầm lặng rơi nước mắt, người thút thít trên vai đứa cùng bàn, nhóm ôm nhau nấc nghẹn… Tất cả đều đáng yêu, đáng nhớ!

Nhân dịp đặc biệt này, một cặp đôi chia sẻ chuyện tình 10 năm, bắt đầu từ cấp 3 của mình. Phá tan lời nguyền tình học trò sẽ không thành, yêu xa không kết quả, họ đã chính thức thành vợ chồng. Dưới status kèm 2 bức ảnh, một bức chụp từ thời HS, bức còn lại là ảnh cưới, Facebooker để lại nhiều lời chúc phúc tân lang tân nương cũng như bình luận kể lại chuyện tình đẹp nhưng kết buồn của nhiều đôi yêu từ thời học phổ thông khác.

Những hình ảnh đầy cảm xúc nói trên khiến Facebooker xốn xang. Các bậc tiền bối chép miệng nhớ khi xưa ta bé, quá ngây thơ. Họ tiếc hận bởi không mạnh dạn như các em bây giờ: “Nhìn các em tỉnh tò với nhau mà não nề. Biết vậy ngày xưa tỏ tình với crush cho thỏa lòng, cho thanh xuân thêm trọn vẹn”. Facebooker gửi lời đến HS lứa 2000: “Chúc các em luôn giữ được tình cảm hồn nhiên như thế. Hãy vững bước trên con đường tương lai nhé!”.

Tranh cãi chuyện xe ôm chém người

Video quay cảnh hậu va chạm giao thông trên đường phố Hà Nội thu hút quan tâm của dân mạng. Trong video, tài xế Grab phân trần rằng đang chở khách thì bị xe tay ga Vespa LX va quệt. Anh LX chửi, giơ mũ bảo hiểm dọa đánh nên xế ôm rút “hàng” ra tự vệ, phang 2 phát vào đầu thanh niên kia. Anh LX thanh minh nhưng văng tục và thách thức tài xế Grab. Dân mạng thông tin thêm rằng, anh chàng xăm trổ đi LX đã có hơi men.

Facebooker đều nêu ý kiến, chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ, do 2 bên thiếu kiềm chế và cư xử thiếu văn minh mà chuyện bé xé ra to (ảnh 2). Đây không phải chuyện hiếm gặp. Facebooker bênh xế ôm bởi “do LX khiêu khích và định cầm đồ phang trước nên Grab mới tự vệ, đợi bị đánh xong mới tự vệ thì lên viện à? Dân mình thì cứ kiểu người bị thương ít phải đền người bị thương nhiều, bất chấp đúng sai. Tốt nhất khi gặp trường hợp như thế này cứ gọi công an đến giải quyết”.