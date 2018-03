Nóng trên mạng xã hội: Va chạm giao thông, phải choảng nhau mới chịu (?)

“Ô tô húc xe máy, người không sao, 2 tài xế lao vào múc nhau thành ra có sao. Tài xế ô tô ban đầu cố thủ, nhưng thấy cánh cửa xe bị móp nên ra ngăn lại. Sau đó thì...”, là lời mào cho cảnh đánh nhau “như phim” của 2 người đàn ông (ảnh 1) khiến cư dân mạng chỉ có thể lắc đầu!



Ngay khi clip xuất hiện, cư dân mạng lập tức lùng sục xem sự việc diễn ra ở đâu và chỉ trong tích tắc đã kết luận nó diễn ra vào sáng qua trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, đoạn gần Lê Văn Lương (TP.Hà Nội). Chưa hết, có người còn kể thêm rằng, sau màn “tỉ thí võ công”, tài xế ô tô nhảy lên xe, anh chàng điều khiển xe máy tức quá, lao tới bẻ gương chiếc xe hơi. Rất nhiều Facebooker cợt nhả màn đánh nhau xấu xí của 2 nhân vật chính.

Cũng có rất nhiều Facebooker thở dài ngao ngán khi cho rằng nhiều trường hợp văn hóa tài xế ô tô tỷ lệ nghịch với giá trị chiếc xe, “Hiện nay nhiều người có tư tưởng va chạm giao thông là phải vào... bệnh viện? Nếu không, sao phải lao vào đánh nhau mới đúng kịch bản”.

Áo dài “bay” qua tường rào

Ngày đầu tuần, tinh thần của dân mạng bỗng được lên “dây cót” bất ngờ khi xem clip quay cảnh 2 cô giáo trèo hàng rào để vào trường (ảnh 2).

Không hiểu do đi trễ, hay do bảo vệ trường đi vắng mà 2 cô giáo này, dù đang mặc áo dài thướt tha, vẫn liều leo qua hàng rào sắt. “Cứ xem là chuyện bình thường, chắc phải có lý do gì đó nên họ mới leo rào, ví dụ trễ giờ lên lớp mà bảo vệ bận đi đâu đó”, Facebooker nói. Trong khi đó, nhiều người hồi hộp theo dõi từ đầu đến cuối đoạn clip và cuối cùng kết luận, xem cảnh 2 cô trèo rào mà hú hồn hú vía, sợ mấy cọc sắt đâm vào các cô ấy thì không biết thế nào.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh này còn là đề tài cho nhiều người bàn ra tán vào. Người thì nói mặc áo dài mà leo rào sẽ làm xấu hình ảnh dịu dàng, đoan trang của nữ nhi. Giáo viên vậy thì làm sao mà dạy học sinh? Người thì đưa ra lời bình dí dỏm: “Dễ thương quá đi! Hai cô giáo này trèo rào siêu thật, chắc lúc còn đi học cũng hay leo rào lắm đây!”.

(tổng hợp)