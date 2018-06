Nộp thuế bằng tiền lẻ rồi livestream trên Facebook: Công an kết luận không có vi phạm

Theo báo cáo do đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng công an H.Thới Bình ký ngày 11.6, khi làm việc với cơ quan công an, ông Chung Hoàng Kha thừa nhận việc nộp thuế bằng tiền lẻ cho cán bộ thuế tốn thời gian kiểm đếm là vì "ghét cán bộ thuế".