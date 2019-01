'Nộp' xe máy cho làng

Đã có 5 dịp tết an toàn, bình yên Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết nhờ cách làm hay nên đến nay người dân của 8 xã trên địa bàn huyện đã nghiêm túc chấp hành quy định giao nộp xe máy và chìa khóa cho làng quản lý, số vụ tai nạn giao thông trong mỗi dịp tết đã giảm hẳn. “Hơn 5 năm nay, từ khi “lệ làng” được “ban hành”, nhiều làng của xã vùng cao trên địa bàn huyện đã đón tết yên bình, không xảy ra những trường hợp gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông do lái xe trong tình trạng say xỉn nữa. Đây là điều rất đáng ghi nhận và cần được nhân rộng”, ông Blúi nhấn mạnh.