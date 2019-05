Nữ cán bộ ở TP.HCM dùng 7,4 tỉ tiền 'rút ruột' quỹ hộ nghèo vào việc gì?

Ngày 29.5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Quách Vân Loan (nguyên cán bộ chuyên trách giảm nghèo, tăng hộ khá tại UBND P.11, Q.6, TP.HCM) tham ô tài sản gần 7,4 tỉ đồng bằng cách 'rút ruột' ngân sách hỗ trợ người nghèo.

tin liên quan Thủ đoạn 'rút ruột' quỹ cho người nghèo ở TP.HCM Ngoài ra, các bị cáo Trần Ngọc Tân (nguyên Phó chủ tịch UBND P.11, kiêm Trưởng ban Giảm nghèo P.11), Nguyễn Thị Thanh Lan (nguyên Phó chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Giảm nghèo P.11), Phùng Thị Lộc (Phó ban kiêm thủ quỹ Ban Giảm nghèo P.11) cùng bị cáo buộc tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2015, Loan đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo, thu hồi vốn vay, nhưng không nộp lại mà chiếm đoạt gần 7,4 tỉ đồng quỹ để sử dụng cá nhân.

"Rút ruột" quỹ hỗ trợ người nghèo để...trả nợ

Tại tòa hôm nay 29.5, bị cáo Loan khai do thiếu nợ một khoản tiền lớn và bị bà H.D.K. (người được cáo trạng xác định liên quan trong vụ án) thúc giục nên túng quẫn. Vì vậy, bà Loan nghĩ cách “rút ruột” tiền ngân sách hỗ trợ người nghèo bằng thủ đoạn nêu trên để có tiền trả nợ.

Theo bị cáo Loan, hiện Loan còn nợ bà K. là 3 tỉ đồng tiền gốc.

“Bà K. gây áp lực và đe dọa gặp chủ tịch phường nếu không trả tiền. Bị cáo dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ 1uỹ để trả nợ cho người này”, bị cáo Loan khai nhận.

Bị cáo Loan cho biết, bà K. cho bị cáo vay 3 tỉ đồng, lãi suất 4%/tháng.

Tuy nhiên, trước tòa, bà K. khẳng định rằng bà không hề có quan hệ vay mượn với bị cáo Loan.

H.D.K khai nhận K. và bị cáo Loan chơi chung từ năm 2000 đến nay. Năm 2000, Loan hỏi vay tiền K. Do tin tưởng nên K. giới thiệu Loan gặp chị gái là H.D.C. để cho Loan vay 3 tỉ đồng. Do Loan không trả đúng hẹn nên C. gây áp lực, yêu cầu K. phải có trách nhiệm đòi tiền Loan trả cho C. Sau đó, K. nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi tiền Loan. Khi có tiền thì C. cho người đến gặp bị cáo Loan lấy tiền. K. không biết số tiền Loan dùng trả nợ do đâu mà có.

Phiên tòa xét xử vụ án 'rút ruột' ngân sách hỗ trợ người nghèo đang tiếp tục với phần xét hỏi.