Nữ du khách nước ngoài vứt chìa khóa xe máy khi bị cướp tấn công

Giật điện thoại của du khách giữa trung tâm thành phố Ảnh: CTV Khanh và Phước tại cơ quan công an Khoảng 13 giờ 30 ngày 14.6, Tổ Cảnh sát hình sự (CSHSĐN) của Công an Q.1 (TP.HCM) đang trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BS: 59 D1 - 055.81 chen vào giữa nhóm du khách đang đi bộ trên vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (bên hông công viên 23.9), giật điện thoại di động của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Đề Thám. Tổ CSHSĐN truy đuổi theo hai nghi phạm cướp giật đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (Q.1) thì ép xe khiến 2 nghi phạm ngã xuống đường; khống chế bắt giữ hai nghi phạm cùng tang vật. Tại trụ sở công an, bước đầu hai nghi phạm khai nhận tên: Trần Tuấn Khanh (19 tuổi, tạm trú Q.1) và Đào Minh Phước (18 tuổi, tạm trú Q.1). Đàm Huy