Nữ sinh 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe tải trên đường đi học về

[VIDEO] Nữ sinh 18 tuổi chết thảm khi đi học thêm tiếng Anh về gần đến nhà

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, khoảng 9 giờ 5 cùng ngày, em Lê Thị Hoàng My (18 tuổi, ngụ thôn Tây An, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy loại 50 phân khối BS 43HA - 0148 lưu thông trên đường Ông Ích Đường, hướng về đường Phạm Hùng.

Trong lúc qua đến nửa cầu Cẩm Lệ, xe em My va chạm với xe máy BS 43S3 - 8068 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến em My ngã xuống đường và bị xe tải mang BS 43C - 091.04 từ phía sau tông trúng.

Hậu quả, em My tử vong tại chỗ . Ngay sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khởi hiện trường.

Ảnh: V.T Vụ tai nạn thương tâm giữa cầu Cẩm Lệ

Được biết, My là học sinh trường THPT Phan Thành Tài, sáng cùng ngày em đi học thêm tiếng Anh ở Q.Cẩm Lệ, trên đường về gần đến nhà thì gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu cửa ngõ phía nam TP.Đà Nẵng gây ùn tắc giao thông cục bộ.