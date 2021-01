Nữ sinh bị xe tải tông tử vong trên đường đi học về

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 13.1, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BS 84C-045.33 chạy trên đường An Dương Vương, hướng Võ Văn Kiệt đi bến Phú Định. Khi đến số 25 An Dương Vương (P.16, Q.8), xe này xảy ra va chạm với xe đạp do một bé gái (học sinh cấp 1) chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong tại chỗ.