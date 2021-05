Nữ sinh Học viện Nông nghiệp tử vong dưới hồ do ngạt nước, nghi tự tử

Từ kết quả pháp y tử thi của nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công an H.Gia Lâm kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước, có thể do tự tử.

Hồ nước, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Học viện Nông nghiệp - Ảnh Trần Cường