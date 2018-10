Nữ tài xế lái ô tô BMW tông 1 người chết, 3 người bị thương có nồng độ cồn quá cao

Sáng 22.10, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) để làm rõ hành vi điều khiển ô tô tông nhiều xe máy làm 1 người chết, 3 người bị thương tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) vào khuya 21.10.

Sau tai nạn, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM) đưa bà Nga về trụ sở Công an P.21 (Q.Bình Thạnh) để làm việc.

Tại đây, bà Nga được đo nồng độ cồn và kết quả: 0,94 miligam/1 lít khí thở.

Theo CSGT, quy định trong hơi thở người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở là sẽ vi phạm.

Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở bà Nga sau tai nạn là 0,94 miligam/1 lít khí thể, cho thấy bà này đã uống quá nhiều bia, rượu rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh: Đức Tiến Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nga thừa nhận trước đó bà có nhậu và uống bia rượu.

Sau khi nhậu xong, bà Nga tự lái ô tô ra về thì xảy ra tai nạn.

Tính đến sáng 22.10, hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến bà Nga khiến một phụ nữ tử vong, 3 người bị thương, 5 xe máy hư hỏng, 1 taxi hư hỏng và ô tô của bà Nga cũng bị hư hỏng nặng.

Ảnh: Đức Tiến Công an phong tỏa hiện trường vụ tai nạn



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ bà Nga điều khiển ô tô hiệu BMW BS 51F - 279.10, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Q.1 về Q.Bình Thạnh với tốc độ cao. Khi đến cầu vượt Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), xe BMW húc văng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, xe BMW tông tiếp vào taxi BS 51A - 398.67 đang lưu thông cùng chiều rồi dừng lại.

Vụ việc đang được Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.