Nữ tiếp viên Dmax, 92 Ký Con mặc hở hang, khiêu dâm khách

Khoảng 22 giờ 30 ngày 12.5, Đội kiểm tra Liên ngành văn hóa - xã hội Q.1 (Đội 1), Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp với Công an P.Nguyễn Thái Bình, P.Phạm Ngũ Lão tiến hành kiểm tra 2 nhà hàng karaoke “chui” 92 Ký Con (số 92 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình) và Dmax (số 9A Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão), phát hiện nhiều vi phạm.

Tại nhà hàng karaoke 92 Ký Con, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại phòng VIP 302 có 12 tiếp viên nữ mặc váy (áo đầm) ngắn, hở ngực, đùi đang phục vụ khách hát karaoke có tính khiêu dâm mặc dù nhà hàng này không có giấy phép kinh doanh karaoke.

Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với nhiều lỗi, gồm: hoạt động karaoke không phép; sử dụng nhân viên phục vụ trong 1 phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định; tiếp viên nữ mặc đồ hở hang phục vụ khách có tính khiêu dâm; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lập sổ quản lý lao động đúng quy định; không giao kết với lao động bằng văn bản với công việc có thời hạn trên 3 tháng; bố trí hàng hóa, vật dụng gây cản trở lối thoát nạn.

Ảnh: CTV Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nữ tiếp viên tại các nhà hàng ăn mặc hở hang, phục vụ khách có tính chất khiêu dâm

Tại nhà hàng Dmax, Công an Q.1 cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ nhà hàng về các hành vi: hoạt động vui chơi giải trí quá giờ quy định; kinh doanh karaoke không phép; sử dụng nhân viên phục vụ trong phòng karaoke quá số lượng quy định; dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng; bố trí sắp xếp vật tư cản trở lối thoát nạn; lắp đặt dây dẫn điện không đảm bảo an toàn PCCC. Đáng chú ý, Công an Q.1 đưa 92 người (52 nam, 40 nữ) về trụ sở công an thử nhanh ma túy thì có 1 người dương tính với ma túy.