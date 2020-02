Nước mắt chốn pháp đình: Tin bạn, hại con

Những giọt nước mắt chốn pháp đình đôi khi vì một phút bốc đồng, đôi khi vì những lý do khó nói... nhưng cũng có lúc rơi vì... người bạn thân.

Niềm tin nhầm chỗ

Ngồi trầm ngâm trước phòng xử, ông H. cho biết vào đầu tháng 11.2018, Giàu lên TP.HCM để tìm việc. Xót ruột vì người bạn thân không có chỗ ở, ông H. cho Giàu tá túc tại nhà mình tại H.Bình Chánh. Ban ngày, bé C. (sinh năm 2005, lúc bấy giờ 13 tuổi, con ông H.) đi học, còn hai vợ chồng ông cũng thường đi sớm về khuya. Do vậy, ông H. giao chìa khóa nhà cho Giàu để thuận tiện cho việc ăn ở, phụ chăm sóc bé C.

Bẵng đi một khoảng thời gian sau khi Giàu về ở chung, ông H. thấy con gái mình có biểu hiện sợ sệt. Gặng hỏi, mới biết con gái mình bị xâm hại. Ông H. càng đau lòng hơn khi người xâm hại con mình lại là người bạn thân mà ông hết lòng giúp đỡ, cưu mang. Ông H. tìm gặp Giàu, nổi giận sau khi nghe Giàu thừa nhận đã ép bé C. quan hệ tình dục, đã đến cơ quan công an tố cáo Giàu.

Trong cái ngày đen tối khi bé C. bị xâm hại, bé đã chống cự, nhưng Giàu vẫn dùng vũ lực để hai lần thỏa mãn thú tính. Sau đó, bé C. kể lại với bà O. (mẹ ruột C.). Bà O. gặn hỏi Giàu “tại sao lại làm vậy?”, thì Giàu nói “Do lỡ, kiềm chế không nổi” rồi năn nỉ bà O. cho thời gian để tìm cách nói chuyện với ông H., nhưng thực tế, Giàu bỏ đi khỏi nhà ông H.

Quanh co, chối tội

Tại phiên xét xử, sau khi nghe đại diện Viện KSND đọc xong bản cáo trạng, Giàu thừa nhận hành vi hiếp dâm bé C., nhưng chối cãi việc dùng vũ lực để cưỡng đoạt nạn nhân như cáo trạng đã nêu.

“Bị hại tự nguyện, bị cáo không dùng vũ lực, ép buộc”. Giàu thay đổi lời khai và nói rằng mình bị cơ quan điều tra đánh đập, ép cung trước đó.

Ngồi phía dưới, ông H. bất bình vô kể. Ông không thể tin rằng với đầy đủ những chứng cứ tại tòa, Giàu vẫn quanh co, không thừa nhận hành vi của mình. Đau xót, ông H. trả lời với HĐXX: “Làm sao con gái tôi có thể tự nguyện cho Giàu làm như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã nhiều lần nói chuyện với con gái mình và con bé đều nói bị Giàu ép buộc”.

Trong suốt buổi xét xử, Giàu vẫn quanh co chối tội. Khi đại diện Viện KSND hỏi: “Bị cáo nghĩ gì khi được ông H. cưu mang, giúp đỡ mà còn có hành vi sai trái với con gái người ta?”, Giàu đáp: “Bị cáo biết đó là sai. Nhưng bị cáo không ép buộc bị hại”. Một mực nói mình bị ép cung và không thừa nhận hành vi dùng vũ lực hiếp dâm bé C., tuy nhiên, Giàu không cung cấp được chứng cứ để chứng minh.

HĐXX cũng công bố các biên bản lời khai của Giàu, trong suốt giai đoạn điều tra thì bị cáo đều thừa nhận mình dùng vũ lực để giao cấu với C. Theo HĐXX, lời khai của bị hại sau nhiều lần lấy lời khai đều thống nhất với nhau. Do đó có đủ cơ sở xác định Giàu thực hiện hành vi dùng vũ lực để hiếp dâm bé C.

Kết thúc buổi xét xử, Giàu bị tuyên án 15 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ông H. đứng nán lại nhìn bị cáo bị giải về trại giam, hai người trước đây từng là bạn thân của nhau, nay lại phải mang nhau ra tòa, mà người chịu tổn thương nhiều nhất lại là bé C.

Ông H. cứ tự trách mình mãi, tại sao không gần gũi, dành nhiều thời gian cho con gái hơn, bảo bọc con cẩn thận hơn. “Giờ mọi chuyện đã qua, ở nhà không còn ai nhắc lại nữa, tôi tìm mọi cách để tâm sự, an ủi con, giờ thì bé C. đã dần quên đi chuyện cũ, tâm lý ổn định hơn ngày trước…”, ông H. chia sẻ. Những giọt nước mắt chốn pháp đình nhỏ xuống muộn màng.