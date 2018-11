Nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt lún, VEC nói gì?

Nút giao Dung Quất (Km101+740) là hạng mục thuộc gói thầu A3 (Km99+500 - Km110+100) dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hiện nút giao đang thi công các nhánh kết nối với đường quy hoạch của địa phương xuống cảng Dung Quất.

Trong đó, nhánh C1, vượt qua đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1, nằm trên nền đất yếu và có chiều cao đắp lớn (13,5 vm), hiện đang trong quá trình đắp nền đường và đắp gia tải chờ lún cố kết.

VEC cho biết, theo tính toán của tư vấn thiết kế, nhánh C1 có độ lún cố kết trong quá trình thi công khoảng 1,5 m, thời gian chờ lún cố kết cho cả 3 giai đoạn đắp gia tải khoảng 330 ngày. Hiện nhánh C1 đã đắp gia tải giai đoạn 1, gia tải giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến đến tháng 6.2019 sẽ hoàn thành nếu trong tháng 11 này địa phương bàn giao mặt bằng để thi công bổ sung bệ phản áp.

“Hiện tượng lún hơn 1 m ở nhánh C1 là độ lún cố kết trong quá trình thi công, nằm trong giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu. Đây không phải là sự cố chất lượng công trình”, đại diện VEC cho biết.

Gói thầu A3 (Km99+500 - Km110+100) do Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu thi công.

Tư vấn thiết kế kỹ thuật là Liên danh Nippon Koei Co., Ltd - Nippon Engineering Consultant Co., Ltd - Thai Engineering Consultant Co., Ltd - Chodai Co., Ltd (Nippon Koei - NE - TEC - CHODAI).

