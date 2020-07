Ổ bán dâm trá hình quán giải khát ở Tiền Giang

Trước đó, vào chiều ngày 30.7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang cùng Công an P. 10 (TP.Mỹ Tho) tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê giải khát Kiều Nga (số 98A, đường Nguyễn Thị Thập, P.10, TP.Mỹ Tho) do bà Nguyễn Thị Thu Sương, 37 tuổi, ngụ H.Châu Thành (Kiên Giang) làm chủ, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thông tin ban đầu, quán cà phê giải khát này tổ chức bán dâm "gần như công khai", gây bức xúc dư luận địa phương ẢNH: B.B

Khai với công an, 2 cô gái bán dâm cho biết khi có khách vào quán uống nước, các cô sẽ "gạ tình", nếu khách có nhu cầu thì các cô sẽ kích dục, bán dâm tại quán.

Công an đang tiếp tục xác minh hành vi mua bán dâm tại quán giải khát trá hình Kiều Nga làm rõ mức độ vi phạm của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.