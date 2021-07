Ổ dịch tại BVĐK tỉnh Long An đã có 17 ca dương tính với Covid-19

Ngày 1.7, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An , cho biết ghi nhận tại ổ dịch Covid-19 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, có 17 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 7 nhân viên y tế và 10 trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Theo kết quả truy vết dịch tễ, nguồn lây và quá trình di chuyển của các bệnh nhân hết sức phức tạp. Ngành chức năng tỉnh Long An đã xác định được 137 trường hợp F1 là nhân viên y tế, 31 trường hợp F1 là bệnh nhân, 32 trường hợp F1 là thân nhân. Ngoài ra, 187 trường hợp F2 là nhân viên y tế, 9 trường hợp F2 là bệnh nhân, 9 trường hợp F2 là thân nhân bệnh nhân. Tổng cộng 200 trường hợp F1 và 205 trường hợp F2. Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 và F3.

Lực lượng dập dịch Covid-19 đang khẩn trương làm việc bên trong bệnh viện đa khoa tỉnh Long An

Trưa 29.6, trong quá trình xét nghiệm, Bệnh viện tỉnh Long An ghi nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 là 1 công nhân vệ sinh hợp đồng (quê ở H.Chợ Gạo, Tiền Giang). Khu vực lây nhiễm trong bệnh viện được xác định là các khoa Nội tổng hợp, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Tim mạch và phòng mổ. Các khu vực này đã được khoanh vùng, cô lập, cách ly từ chiều 29.6.

Từ 21 giờ ngày 29.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An quyết định tạm phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Long An (tọa lạc tại P.3, TP.Tân An). Bênh viện này cũng đã ra thông báo tạm ngưng chuyển bệnh, ngưng tiếp nhận chuyển bệnh để tập trung dập dịch Covid-19. Thời gian dự kiến hoạt động trở lại của bệnh viện này vẫn chưa được thông báo.