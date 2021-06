Ổ mại dâm, bay lắc tại nhà hàng Sài Gòn Star hoạt động như thế nào?

Liên quan vụ “môi giới bán dâm” và “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại nhà hàng Sài Gòn Star (204 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM) mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận, kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện nhà hàng này có chủ trương cho khách quen đến hát và nhậu tại quán được phép sử dụng ma túy nhưng ma túy do khách tự mang vào và nhân viên của nhà hàng thì không được phép mua bán ma túy với khách.

KLĐT thể hiện, nhà hàng Sài Gòn Star được thành lập khoảng tháng 11.2019 do L.A.X. cùng 3 người bạn (chưa rõ lai lịch) làm cổ đông hùn vốn sang lại Công ty TNHH thương mại dịch vụ karaoke Yes (còn gọi là Nhà hàng Sài Gòn Star) để kinh doanh nhà hàng karaoke có tiếp viên nữ rót bia, phục vụ khách. X. nhờ N.T.B.L.(27 tuổi, ngụ Q.6) là "anh em xã hội" đứng tên Giấy phép kinh doanh. Cả X. và 3 người bạn không trực tiếp quản lý nhà hàng mà giao quyền điều hành cho T., Lê, Vi, Tuyền.

Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên phục vụ nam của quán có trách nhiệm đem các dụng cụ, như: đèn lazer, đĩa, ống hút... để khách sử dụng. Còn các tiếp viên nữ thì được phép bán dâm cho khách, trong đó khách quen sẽ yêu cầu trực tiếp với “má mì” Tuyền và Vi, còn khách mới sẽ yêu cầu trực tiếp các tiếp viên rồi các tiếp viên xin phép hai “má mì”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất KLĐT, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Tường Vi (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Thị Bích Tuyền (33 tuổi, ngụ Sóc Trăng, cùng là quản lý nữ tiếp viên Nhà hàng Sài Gòn Star) về tội “môi giới mại dâm” và “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Phạm Phương Lê (36 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM quản lý phục vụ nam), Lê Hoàng Khanh (28 tuổi, ngụ Bình Dương ), Nguyễn Minh Đức (24 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM), Nguyễn Quốc Trọng (24 tuổi, quê Long An , cùng là nhân viên phục vụ Nhà hàng Sài Gòn Star) về tội “chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo KLĐT, nhà hàng Sài Gòn Star mở cửa từ 13 giờ 30 hôm trước đến 5 giờ hôm sau, hoạt động tất cả các ngày trong tuần. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà hàng giảm doanh thu. Do đó, bị can Phạm Phương Lê (quản lý tiếp viên nam) đồng ý để khách mang ma túy loại khay (Ketamin) , kẹo (thuốc lắc) từ bên ngoài vào quán sử dụng để thu hút khách và tăng doanh thu cho nhà hàng.