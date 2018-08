Ổ 'quý bà đề đóm' qua mạng xã hội bị đề nghị truy tố

6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thị Thanh (41 tuổi, ngụ tổ 2, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Trần Sơn Trường (26 tuổi), Phan Thị Thảo An (25 tuổi, cùng ngụ tổ 206, Nguyễn Thị Minh Phượng (36 tuổi, ngụ tổ 102, cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Trần Thị Trà Linh (32 tuổi, ngụ tổ 44), Trần Thị Quỳnh Vân (33 tuổi, ngụ tổ 34, cùng P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê).

Trước đó, từ đầu năm 2018, Đội Chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây số đề quy mô lớn hoạt động khắp các quận huyện, với hàng trăm con bạc, mỗi ngày giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Đường dây đề này hoạt động tinh vi, lập nhóm kín trên mạng xã hội để các thành viên trao đổi tịch đề, xác nhận tiền.

Ảnh: Văn Tiến Vợ chồng Trần Sơn Trường - Phan Thị Thảo An - Ảnh: Văn Tiến Lực lượng PC45 Công an TP.Đà Nẵng thu giữ 180 triệu đồng tiền mặt