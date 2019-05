Ô tô 'điên' lao lên vỉa hè là của cán bộ công an

Ngày 21.5, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết đã chuyển ông Nguyễn Thanh Sang (60 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị do chấn thương nghiêm trọng.

Ảnh: Ngọc Nhung Hiện trường vụ xe của một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang lao lên vỉa hè, gây tai nạn

Khoảng 14 giờ 45 ngày 20.5, trong lúc ông Sang ngồi trên vỉa hè đường Hà Hoàng Hổ (P.Mỹ Xuyên) trò chuyện cùng các công nhân sửa nhà thì ô tô 67A-076.78 từ bên kia đường lao lên tông trúng, làm ông Sang bị chấn thương ngực, chấn thương gan phổi, 3 người khác bị thương nhẹ hơn.