Ô tô gây tai nạn, 'sếp' pháp y hỗ trợ tự giải phóng hiện trường

Khoảng 18 giờ 30 tối 14.12, tại cầu An Cưu, đường Hùng Vương, P.Phú Hội, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ tai nạn ô tô khiến nhiều người một phen hoảng hốt Chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 43A - 258.05 chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đi đến đầu cầu An Cựu bất ngờ tông trưc diện và đè bẹp trụ cắm biển báo đường 1 chiều, sau đó leo hẳn lên con lương phân chia hai làn cầu An Cựu. Biển báo bị ô tô cán bẹp ĐÌNH TOÀN Sau cú tông mạnh, chiếc xe bị vỡ một phần đầu và dừng lại ngay phía đầu con lương. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng xảy ra ngay ở bên chợ An Cựu và khu vực tấp nập lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, nên gây hoảng hốt cho nhiều người dân đi đường. Đáng chú ý, sau tai nạn, người dân chứng kiến tài xế ô tô mở cửa xuống xe và đi vào bên trong đường với những bước loạng choạng và lời nói có dấu hiệu say xỉn Cấu kiện ô tô rơi xuống đường sau tai nạn ĐÌNH TOÀN Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau gần 30 phút gây tai nạn, tài xế đã thuê nhiều người đàn ông bưng chiếc xe rời khỏi con lương, tự giải phóng hiện trường đẩy xe đi về phía đầu đường Phan Chu Trinh sát cầu An Cựu. Trong lúc giải phóng hiện trường, ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y, thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt, hướng dẫn hỗ trợ cho việc giải phóng xe khỏi hiện trường. Cùng với ông Nguyễn Hoài An còn có một người đàn ông khác. Cả hai đều có dấu hiệu say xỉn, ngăn cản phóng viên ghi hình hiện trường. Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt, hướng dẫn người dẫn tự đưa xe rời khỏi hiện trường, thay vì đợi cơ quan chức năng xử lý ĐÌNH TOÀN Chứng kiến vụ việc, người dân đã điện báo cho Phòng cảnh sát Giao thông - trật tự Công an TP.Huế, Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an phường Phú Hội xuất hiện, nhưng chiếc ô tô gây tai nạn đã được đưa về đầu đường Phan Chu Trinh. Ông Nguyễn Hoài An xuất trình giấy tờ với lực lượng công an sau tai nạn ĐÌNH TOÀN

Tại đây, làm việc với lực lượng công an, ông Nguyễn Hoài An nhận mình là người cầm lái gây tai nạn. Trong khi đó nói chuyện với PV, ông An phân trần mình cầm lái để đi “chở chị nhà”.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, trong khoảng 20 phút tiếp cận hiện trường và người liên quan, lực lượng công an không tiến hành đo nồng độ cồn ông An hay người liên quan; chủ xe cũng không xuất hiện cung cấp giấy tờ cần thiết...