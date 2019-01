Ô tô lao thẳng xuống sông Hoài, 3 người trong một gia đình tử vong

Ô tô mang biển số Đà Nẵng bất ngờ lao xuống sông Hoài (TP.Hội An, Quảng Nam) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Một người ngồi trong xe may mắn phá cửa bơi vào bờ an toàn.

Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt các thi thể trong ô tô - ẢNH: MẠNH CƯỜNG ẢNH: MẠNH CƯỜNG Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt các thi thể trong ô tô

Sáng 25.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trong vụ ô tô lao xuống sông trong đêm khiến 3 người trong một gia đình tử vong. ẢNH: MẠNH CƯỜNG Cơ quan chức năng trục vớt xe ô tô lên bờ Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ cùng ngày (25.1), ô tô 4 chỗ mang BS 43 (biển số TP.Đà Nẵng) do anh Chu Tùng Giang (42 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chở theo vợ là chị Đào Thị Hiền (42 tuổi), con gái là Chu Ngân Linh (14 tuổi) cùng con trai là Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi), chạy men theo bờ kè P.Cẩm Nam (TP.Hội An). Khi đến ngã 3, đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung, P.Cẩm Nam, ô tô bất ngờ lao thẳng xuống sông Hoài. Ảnh: Mạnh Cường Người dân địa phương tập trung theo dõi việc trục vớt 3 nạn nhân ẢNH: MẠNH CƯỜNG Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc Theo ông Sơn, khi xe lao thẳng xuống sông Hoài, em Linh đã mở được cửa xe và bơi vào bờ an toàn, ba nạn nhân còn lại tử vong trong xe. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành trục vớt các thi thể nạn nhân cùng chiếc xe lên bờ. “Gia đình này đều trú ở Hà Nội, nhưng vào đây đi du lịch và ô tô 4 chỗ được gia đình thuê ở Đà Nẵng”, ông Sơn nói. ẢNH: MẠNH CƯỜNG Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt các thi thể Tin liên quan Xe đầu kéo húc đổ lan can lao xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn

Xe đầu kéo húc đổ lan can lao xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn Xe tải rơi sông từ phà Châu Giang, một người mất tích

Chồng lái xe tải húc văng cửa sắt đưa vợ con thoát khỏi đám cháy Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, đến khoảng 8 giờ (25.1) thì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực trục vớt xe ô tô. Thi thể chị Hiền đã được đưa lên bờ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.