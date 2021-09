Ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, 1 người bị thương

Trưa 24.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân vụ một xe ô tô tông nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến 1 người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 23.9, ông N.N.K (43 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang biển số 15A-758.54 di chuyển trên đường Hoàng Đạo Thúy, hướng về đường Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực đèn đỏ ngã tư giao với đường Hoàng Ngân, xe ô tô do ông K. điều khiển bất ngờ đâm trúng xe máy mang biển số 35F7-3459 do anh N.M.T (32 tuổi, quê Bắc Giang) và xe máy mang biển số 29L1-052.85 do ông N.V.T (42 tuổi, quê Nam Định) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ. Ngoài 2 phương tiện này, nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ cũng bị xô đổ xuống đường.

Sau cú va chạm, ông K. tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển khoảng 150 m, vượt qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân mới dừng lại.

Vụ việc khiến 3 xe máy hư hỏng; một người bị gãy xương sườn, rách đầu và lưng, phải nhập viện điều trị.

Trước khi đâm hàng loạt xe máy, camera hành trình của một phương tiện đã ghi lại hình ảnh xe ô tô do ông K. điều khiển liên tục chuyển làn, có biểu hiện không bình thường.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm gây tai nạn, ông K. có nồng độ cồn trong hơi thở.