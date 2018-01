Khoảng 15 giờ ngày 16.1, ô tô tải chở gạo BS 65C-073.12 lưu thông trên QL1 hướng từ TP.HCM về miền Tây, khi lên giữa cầu Tân An (thuộc P.6, TP.Tân An, Long An) bất ngờ đâm vào đuôi một xe tải khác đang lưu thông cùng chiều.

tin liên quan Ô tô mất lái tông liên hoàn, 1 người tử vong, 2 người bị thương

Cùng lúc đó, xe container BS 63C-094.06 phía sau không làm chủ tốc độ đã tông vào đuôi xe tải 65C- 073.12, đẩy phương tiện này lao lên đâm mạnh vào xe tải phía trước. Cú va chạm mạnh khiến xe tải 65C-073.12 và container bị hư hỏng nặng, hai tài xế bị chấn thương.

Riêng tài xế xe tải 65C-073.12 chấn thương rất nặng, kẹt cứng trong cabin, người dân phải cạy cửa đưa nạn nhân ra ngoài chuyển đi cấp cứu.

Do tai nạn xảy ra giữa cầu nên phương tiện bị ùn ứ kéo dài khoảng 1 km hai đầu cầu. Gần 17 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT Công an TP.Tân An đã điều xe cứu hộ đến cẩu các phương tiện bị tai nạn ra khỏi khu vực cầu để giải tỏa ùn tắc giao thông.



Khôi Nguyên