Ôm bình gas cố thủ trong nhà, khó xử lý hình sự

Khoảng 18 giờ tối 1.5, tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, thuộc KP.Tân Phú 2 (P.Tân Bình, TX.Dĩ An) xảy ra vụ nam thanh niên ôm bình gas loại 12,5kg cố thủ ở trong nhà lớn tiếng đe dọa những người trong gia đình.

Lúc này, những người hàng xóm chạy lại kiểm tra thì phát hiện anh Nguyễn Văn Để (23 tuổi, ngụ An Giang) đang xảy ra mâu thuẫn với cha ruột của mình. Người này còn lớn tiếng chửi bới đập phá đồ đạc trong gia đình như bàn ghế, ti vi, xe máy…

tin liên quan Ôm bình gas cố thủ trong nhà mẹ vợ để đòi gặp... vợ

Trước đó, sáng ngày 16.3, cũng tại P.Tân Bình (TX.Dĩ An) một người đàn ông đã ôm bình gas cố thủ trong nhà mẹ vợ khiến lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Bình Dương phải điều xe chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường giải cứu. Người dân cho biết sáng cùng ngày 16.3, đã nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà của bà L.T.H. (56 tuổi, ngụ Bình Dương). Phía bên trong, một người đàn ông ôm bình gas lớn loại 12,5kg liên tục đe dọa cho nổ tung nếu không được gặp vợ là chị Đ.T.T.L. (con bà H., 34 tuổi, ngụ Bình Dương). Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường. Công an địa phương xác định người ôm bình gas cố thủ trong nhà tên Phạm Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ TP.HCM). Do mâu thuẫn tình cảm nên chị L. bỏ về nhà bà H. để sinh sống, khiến Vinh bức xúc đã mang bình gas và bật lửa đến nhà bà H. yêu cầu được gặp L. Cảnh sát PCCC đã điều 1 xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ. Sau gần 2 giờ, công an đã đưa chị L. đến hiện trường khuyên can và sau đó đưa Vinh ra khỏi căn nhà và công an lấy lời khai của các bên để làm rõ vụ việc.

Khó xử lý hình sự

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Đặng Văn Ba, Phó trưởng Công an TX.Dĩ An cho biết 2 trường hợp nêu trên xảy ra ở địa phương này chỉ xử phạt vi phạm hành chính, chưa thể xử lý hình sự được. “Nếu xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng thì khó có thể được vì những người này lấy bình gas ở trong nhà và hăm dọa ở trong nhà, trong nội bộ gia đình, không phải ở ngoài xã hội.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Công an P.Tân Bình vận động người ôm bình gas cố thủ trong nhà rời khỏi hiện trường



Mặt khác các trường hợp này chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chưa làm hư hại tài sản gì. Những người ở trong nhà cũng không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý được”, thượng tá Ba nói. Theo thượng tá Ba, nếu những trường hợp này gây thương tích cho người khác thì có thể xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, các trường hợp xảy ra ở TX.Dĩ An chưa có vụ việc này xảy ra gây thương tích cho người khác nên cũng chưa thể xử lý hình sự được.

Riêng đối với các trường hợp như ngáo đá leo ngọn cây, đu đường dây điện, leo mái nhà… thượng tá Ba cho biết các trường hợp này cũng chưa gây thương tích cho người khác. Nếu xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng thì cũng chưa đủ điều kiện vì phải xử lý vi phạm hành chính 1 lần, sau đó tái phạm thì mới xử lý được hành vi này. Còn theo thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Bình Dương, các trường hợp thường gọi là ngáo đá là do sử dụng ma túy ở mức độ nguy hiểm, gây tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương như ma túy đá chẳng hạn. Khi người nghiện sử dụng loại ma túy này sẽ gây ảo giác hay còn gọi là ngáo đá sau đó dẫn đến hành vi lệch lạc như lo sợ bị người khác tấn công, truy đuổi, bị công an bắt… dẫn đến các trường hợp như leo mái nhà, đu dây điện, tự sát…