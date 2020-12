Ông Đinh La Thăng là 'tiền đề' gây thất thoát 725 tỉ đồng!?

Nhiều năm qua, dịch vụ đòi nợ thuê, đánh ghen... nở rộ công khai tràn lan trên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự xã hội.

Các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khám phá vụ buôn lậu với quy mô cực lớn , xảy ra ngay tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, H.Hải Hà, Quảng Ninh.

Sau khi đột kích vào vũ trường New Hạ Long Club (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng công an phát hiện 78 người đối tượng sử dụng ma túy

4 nghi phạm, trong đó có 2 vợ chồng ở Nghệ An, vừa bị công an bắt giữ vì thu tiền “bảo kê” của những người bán hàng rong, quán ăn, uống trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An.