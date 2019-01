Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, ngày 20.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh La Thăng (59 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN) và bà Trần Thị Bình (61 tuổi) nguyên Phó tổng giám đốc PVN.