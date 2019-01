Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố, tạm giam trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ngày 20.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cả hai bị can trên bị khởi tố vì Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) và dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ

Trước đó, hồi tháng 11.2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Phó trưởng phòng Đầu tư dự án; Khương Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng phòng Thương mại; Hoàng Đình Tâm, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán PVB; đồng thời, thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Thái, Trưởng phòng Thương mại công ty này.

Trước đó, ông Vũ Thanh Hà , nguyên Tổng giám đốc PVB, cũng đã bị bắt để điều tra về hành Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can nêu trên bị khởi tố do liên quan đến việc thực dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) do PVB làm chủ đầu tư.

PVB được thành lập vào ngày 27.12.2007 trên cơ sở vốn góp của các cổ đông Tổng Công ty dầu Việt Nam thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và một số cổ đông khác, với mục tiêu thực hiện đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ tại các xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ. Đây là dự án nguyên liệu sinh học nhằm sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học, công suất 100.000 m3 ethanol tuyệt đối/năm (99,7%), tương đương 330 m3/ngày.

Dự án được khởi công từ tháng 9.2009, do tổng thầu là Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) của Trịnh Xuân Thanh thực hiện. Tổng mức đầu tư ban đầu 1.317 tỉ đồng, sau đó bị "đội" lên thành 2.484 tỉ đồng. Mặc dù dự án đã tạm dừng thi công nhưng vẫn mất hàng trăm tỉ đồng để trả lãi vay và quản lý.

PVB đã nhiều lần có văn bản báo cáo và đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam các phương án tạm dừng, tiếp tục hoặc cho phá sản dự án. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm tháng 9.2016, chủ đầu tư PVB, nhà thầu PVC và Tập đoàn dầu khí Việt Nam vẫn chưa có giải pháp. Dự án ngày càng lâm vào tình trạng bế tắc, khắc phục được là rất khó khăn. Thủ tướng cũng đã đồng ý cho phép phá sản dự án nếu không khắc phục được.