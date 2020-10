Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Do ảnh hưởng bão số 9, nhiều cây thông cổ thụ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị gãy đổ rơi xuống đường, rất may không gây thiệt hại về người.

Đến 9 giờ ngày 28.10, các đơn vị chức năng Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trên đường Trần Thị Bốc nghi cha dùng xăng đốt 2 con.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại nhiều khu vực của Gia Lai đã có mưa to đến rất to. Từ khoảng 23 giờ tối qua 27.10 đến sáng nay 28.10, Gia Lai cũng như khu vực bắc Tây Nguyên đã có gió mạnh.