Ông Lê Tuấn Phong giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Kỳ họp HĐND tỉnh cũng biểu quyết cho thôi chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Phạm Văn Nam do Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động ông Nam giữ chức Bí thư thị ủy thị xã La Gi.

HĐND tỉnh cũng cho thôi chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Thân , nguyên giám đốc Công an tỉnh do được Bộ Công an cho nghỉ chữa bệnh và chờ nghỉ hưu.