Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Sáng 1 8.3 , Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp bất thường để bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Đức Trung (46 tuổi, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016 - 2021), với tỷ lệ số phiếu bầu 80/80 phiếu.

Trước khi bầu ông Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Thái Thanh Quý (44 tuổi). Ông Quý hiện là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.