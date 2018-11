Ống nước bị rò rỉ khiến nhiều khu vực tại TP.HCM bị cúp nước

Ngày 2.11, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết hiện đang xảy ra sự cố rò rỉ nước tại đường ống D1500 mm Bình Thái - Bình Lợi trên đường Phạm Văn Đồng (vị trí gần cầu Gò Dưa, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Để phục vụ công tác sửa chữa đường ống, Sawaco sẽ tiến hành cô lập ngưng nước đoạn ống trong khoảng thời gian nhất định.

Sawaco sẽ tiến hành thực hiện điều chỉnh chế độ vận hành của nhà máy nước để đảm bảo an toàn tuyến ống.

Do đó, một số khu vực cuối nguồn sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, cúp nước cục bộ tại Q.Gò Vấp ở các P.10, 11, 16 và một phần P.7; Q.12 sẽ cúp nước ở các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành, Tân Thới Hiệp.

Tiếp theo đó, Tổng công ty sẽ tiến hành khắc phục sự cố bằng việc đóng van cô lập tuyến ống D1500 mm Phạm Văn Đồng với thời gian dự kiến từ 21 giờ ngày 2.11 đến 5 giờ hôm sau và từ 21 giờ ngày 3.11 đến 5 giờ hôm sau.

Ngoài ra, tại một số khu vực cũng sẽ gián đoạn ngưng cấp nước hoặc nước yếu: Q.Gò Vấp: P.1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17 (nước yếu phường 6, 13, 15); Q.Bình Thạnh: P.11, 12, 13, 28; Q.Tân Bình: Nước yếu P.2; Q.Thủ Đức: Nước yếu P.Bình Chiểu, Linh Tây, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước.

“Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới để điều phối nguồn nước phù hợp tình hình thực tế... Sawaco sẽ nỗ lực khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất”, ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Sawaco, cho biết.