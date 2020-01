Ông Thái Thanh Quý làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 31.1, tại Nghệ An, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý , Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Thái Thanh Quý năm nay 44 tuổi, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); là thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế.

Ông Quý từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012), Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn (từ năm 2012 - 2016), Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017).

Ông Nguyễn Đắc Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ 2016 - 2019), tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý Ảnh CTV

Từ tháng 9.2017, ông Quý được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Cuối tháng 9.2018, ông Quý được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 10.2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1.2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, vào tháng 1.2016, tại Đại hội 12 của Đảng, ông Quý được bầu vào Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng.