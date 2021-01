Ông trùm Bình 'vổ' đất Thái Bình bị bắt

Tối nay, 22.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (biệt danh Bình "vổ", 46 tuổi, ngụ xã An Mỹ, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi " gây rối trật tự công cộng ", xảy ra ngày 16.9.2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.