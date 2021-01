Phá 2 vụ vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn tại Quảng Bình

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, nghi phạm hung hãn chống trả và lợi dụng địa hình hiểm trở để chạy trốn về bên kia biên giới, nhưng không thoát.

Cùng ngày, Công an H.Lệ Thủy cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Trung Chính (35 tuổi, trú P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép gần 4.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều 30.1, trên QL1 đoạn qua địa phận xã Cam Thủy (H.Lệ Thủy), Công an H.Lệ Thủy và Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp kiểm tra taxi BS 74A-067.78, phát hiện Chính giấu một túi xách bên trong chứa 20 bao ni lông có 3.959 viên nén màu hồng, 41 viên nén màu xanh. Chính khai đây là ma túy tổng hợp.