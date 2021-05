Phá 4 băng nhóm dàn cảnh đụng xe trộm tài sản

Ngày 26.5, trung tá Võ Duy Thắng, lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) PC02, cho biết vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của PC02 và công an quận, huyện triệt phá 4 băng trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Qua đó, PC02 bắt tạm giam 19 bị can, trong đó có một số bị can cộm cán, gồm: Huỳnh Tấn Thành, Tăng Thị Kim Tiền (đều 34 tuổi); Lê Văn Khải, Nguyễn Kim Tùng (50 tuổi), Hồ Ngọc Tiến (32 tuổi), Nguyễn Văn Đẹt (49 tuổi), Nguyễn Đức Long (54 tuổi, cùng ngụ Q.4); Trần Viết Vinh (53 tuổi, ngụ Q.7), Trần Thanh Hùng (48 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Thị Ngọc Thơm (32 tuổi, ngụ Q.2)...

Đầu tháng 3.2020, trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ dàn cảnh va quệt xe để móc túi, trộm tài sản của người đi đường. Đặc điểm các vụ việc này là đối tượng đi thành nhóm từ 6 - 10 người (có cả nam lẫn nữ), từng tên được phân chia nhiệm vụ như: giả vờ va quệt xe, xô đẩy gây phân tâm cho nạn nhân, trực tiếp móc túi nạn nhân lấy tài sản, cảnh giới... nên PC02 xác lập chuyên án. Theo tài liệu hồ sơ công an, các đối tượng hoạt động xuyên suốt từ 2017 đến ngày bị bắt, với nhiều tiền án, có đối tượng sau khi ra tù tiếp tục lập băng nhóm mới để hoạt động.

Tháng 9.2020, PC02 đã bắt giữ một băng nhóm dàn cảnh đụng xe trộm tài sản trên đường, nhưng loại tội phạm này vẫn không thuyên giảm mà ngày càng tăng, xảy ra nhiều địa điểm. Tháng 1.2021, Ban giám đốc Công an TP.HCM, PC02 họp khẩn và nhận thấy 4 băng nhóm trên hoạt động riêng lẻ nhưng có sự liên kết bởi có quan hệ huyết thống, bà con với nhau. Các đối tượng chia nhiệm vụ: cảnh giới, cản địa, che chắn và móc túi cụ thể, rõ ràng.

Sáng 7.4.2021, ông L.Q (quốc tịch Anh, ngụ Q.8) điều khiển xe máy từ nhà đi qua cầu chữ Y, khi đến ngã ba Nguyễn Biểu - Cao Đạt, P.2, Q.5 thì bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe, giả vờ tạo ra cảnh va quệt để đồng bọn móc túi lấy trộm 1 ĐTDĐ cùng 1,5 triệu đồng và 300 USD của ông L.Q. Sau đó, trinh sát Đội 3 phối hợp Công an Q.5 điều tra phát hiện băng nhóm do Khải, Tiền cầm đầu, gây án. Sáng 12.4.2021, Đội 3 bắt giữ băng nhóm của Khải, Tiền đang trên đường “săn mồi” ở giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (Q.Tân Phú). Từ lời khai băng nhóm của Khải, Tiền, Đội 3 phối hợp với lực lượng nghiệp vụ lần lượt bắt giữ các băng nhóm khác. Tại cơ quan công an, 19 bị can nói trên khai nhận, đã thực hiện 16 vụ dàn cảnh đụng xe trộm tài sản trên địa bàn TP.HCM.