Phá chuyên án ma túy 'khủng' thu giữ 1,3kg ma túy

Ngày 16.4, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vừa phá chuyên án ma túy "khủng", bắt quả tang hai thanh niên đang tàng trữ số lượng ma túy lên tới hơn 1,3kg.

Đinh Trọng Thể sau khi bị bắt giữ ảnh Minh Thắng

Lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Phi (29 tuổi) và Đinh Trọng Thể (30 tuổi) cùng trú tại xã Phong An, H. Phong Điền đang tàng trữ 12.200 viên ma túy dạng hồng phiến với trọng lượng hơn 1,3kg và 1 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 8,3gr.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận vào ngày 13.4, Nguyễn Xuân Phi phân công Đinh Trọng Thể đi ra cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để lấy ma túy đưa vào Thừa Thiên - Huế.

Nguyễn Xuân Phi cùng tang vật ma túy bị cơ quan công an bắt giữ ảnh Minh Thắng

Đến ngày 15.4, Thể đem số ma túy lấy được giao cho Phi tại nhà trọ ở thôn Thượng An 2, xã Phong An, H.Phong Điền thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Phong Điền ập vào bắt quả tang.