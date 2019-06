Phá chuyên án ma túy lớn tại Huế

Ngày 25.6, đại tá Đăng Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 trong số 4 nghi can trong một đường dây mua bán tàng trữ chất ma túy lớn trại TP.Huế

Các nghi can bị bắt tạm giam, gồm Nguyễn Thị Kim Phượng (33 tuổi), Lâm Đại Phi (33 tuổi, chồng Phượng, cùng trú tại P.Hương Sơ, TP.Huế) ); Phạm Văn Phương (23 tuổi, trú tại 245/4 Phan Bội Châu, TP.Huế); đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh Duy (39 tuổi, trú tại 134 Minh Mạng, P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP.Huế nhận định có đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy lớn trên địa bàn TP.Huế. Các đối tượng mua ma túy từ các tỉnh thành khác đưa về TP.Huế bán cho các con nghiện. Để sớm triệt phá đường dây ma túy này, Công an TP.Huế đã báo cáo đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, và đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để xác lập chuyên án mang bí số 518T đấu tranh với nhóm đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 10.6, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Lương Ngọc Quyến (P.Thuận Lộc, TP.Huế), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế mật phục, đã bất ngờ kiểm tra xe taxi mang biển số 75A - 05… do Nguyễn Ngọc Anh Duy cầm lái, chở theo Đỗ Thị Kim Phượng. Khám xét trên người của Phượng, lực lượng công an thu giữ hơn 0,8g ketamin.

ảnh do Công an cung cấp Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của Phi, nghi can trong chuyên án ma túy lớn tại Huế

ảnh do Công an cung cấp Tang vật ma túy, camera được lắp đặt để cảnh giới tại nhà riêng của Phi

Ngoài ra, Duy và Phương đã vứt ra ngoài xe taxi hơn 1,5g ma túy và 1 gói ni lông bên trong có 10 viên ma túy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phượng (tại P.Hương Sơn, TP.Huế), lực lượng công an thu giữ 1,2 kg ma túy dạng đá, 2.122 viên ma túy đá, 13 cây đao kiếm các loại.

Mớ rộng điều tra, Ban chuyên án xác định, ngoài đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng, còn có chồng của Phượng là Lâm Đại Phi, đang lẫn trốn chính là đối tượng cầm đầu chủ chốt trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế xác định, trong thời gian đối tượng Kim Phượng bị bắt, Lâm Đại Phi đang ở TP.HCM để mua ma túy đưa ra Huế tiêu thụ.