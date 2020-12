Phá đường dây buôn ma túy từ Nghệ An ra Bắc, thu giữ 19 bánh heroin

Chiều 16.12, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công đường dây buôn ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, thu giữ 19 bánh heroin.

Qua điều tra, Công an H.Quế Phong phát hiện thời gian gần đây, có một người đàn ông lạ mặt thường xuất hiện tại địa phương với nhiều biểu hiện bất minh, nghi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, nên đã lập chuyên án theo dõi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng công an xác định danh tính người này là Trần Văn Minh (49 tuổi, ngụ xã Canh Nậu, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Minh có biểu hiện tổ chức đường dây mua ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Số ma túy bị thu giữ ẢNH C.AN

Khuya 15.12, Công an H.Quế Phong phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An và công an xã tổ chức mật phục, bắt giữ Trần Văn Minh khi nghi phạm này đang vận chuyển 19 bánh heroin.