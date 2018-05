Phá đường dây ghi lô, đề trăm tỉ qua Facebook và Zalo

Trước đó, ngày 14.5, Phòng CSHS phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa, Công an TX.Bỉm Sơn và Công an H.Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đồng loạt triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Tùng Khang (30 tuổi, ngụ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) cầm đầu. Cụ thể, lực lượng cảnh sát đã kiểm tra 16 điểm ghi lô, đề, bắt giữ 10 đối tượng (trong đó có Khang); thu giữ tang vật gồm: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 24 ĐTDĐ, 2 máy tính bảng, 10 cuốn sổ ghi chép. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3 vừa qua, Khang thiết lập đường dây ghi số lô, đề và thành lập nhiều điểm trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thiệu Hóa, TP.Thanh Hóa và TX.Bỉm Sơn. Các đối tượng trong đường dây nhận số và liên lạc với các chủ điểm qua mạng xã hội Facebook và Zalo. Từ khi hoạt động đến khi bị bắt, đường dây này đã giao dịch với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.